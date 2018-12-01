Три автомобилиста оштрафованы за парковку на местах для инвалидов

В рамках декады инвалидов Курская госавтоинспекция проверила соблюдение правил парковки на площадках торговых центров. Во время рейда к ответственности привлечены три автолюбителя – они припарковались в местах для транспорта инвалидов. За это нарушение предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей. Кроме того, машину могут задержать и поместить на специализированную стоянку. Инспекторы призвали быть внимательнее к водителям-инвалидам, уступать дорогу транспортным средствам с опознавательным знаком «инвалид» и не занимать парковочные места, предназначенные для инвалидов.