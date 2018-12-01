Три автомобилиста оштрафованы за парковку на местах для инвалидов
Сегодня, 16:51
В рамках декады
инвалидов Курская госавтоинспекция проверила соблюдение правил парковки на площадках
торговых центров. Во время рейда к
ответственности привлечены три автолюбителя – они припарковались в местах для
транспорта инвалидов. За это нарушение предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей.
Кроме того, машину могут задержать и поместить на специализированную стоянку. Инспекторы
призвали быть внимательнее к водителям-инвалидам, уступать дорогу
транспортным средствам с опознавательным знаком «инвалид» и не занимать
парковочные места, предназначенные для инвалидов.