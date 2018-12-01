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    Дума отказалась штрафовать юрлица за неоплаченную парковку

    Сегодня, 08:06
    Дума отказалась штрафовать юрлица за неоплаченную парковку
    Курская дума отказалась штрафовать юрлица за неоплаченную парковку. Платные парковки появились в Курске летом 2016 года. За 2 года удалось собрать более 6 миллионов рублей. Однако в законе есть лазейка: штраф за неоплаченную парковку нельзя взыскать с различных организаций. Таких машин на платных парковках насчитали 23%. Тогда депутаты Городского собрания обратились к коллегам из областной Думы с предложением внести изменения в местный закон «Об административных правонарушениях», включив в число плательщиков не только физические, но и юридические лица. Эта инициатива поддержки не нашла. Законопроект не набрал достаточно голосов и был отклонен. То есть машины, принадлежащие организациям, по-прежнему будут бесплатно парковаться на платных парковках.

     

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