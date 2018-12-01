Рэп или интернет: На что нацелена борьба общества

В последнее время на фоне ужесточения борьбы с наркотрафиком в Сети все чаще встречается информация о запретах на государственном уровне клипов и песен различных исполнителей, которые затрагивают в своем творчестве неоднозначные темы, такие как организованная преступность и наркотики. Попал в список нежелательных исполнителей и популярный в молодежной среде рэпер Stanlee, презентовавший не так давно альбом под названием NLO.

Новая работа Stanlee была воспринята публикой «на ура», но это не очень нравится контролирующим органам, поскольку аудитория рэп-исполнителя состоит в основном из юной молодежи в возрасте от 10 до 14 лет. При этом песни и клипы Stanlee, по мнению некоторой части общества, не подходят для понимания еще несформировавшегося поколения. Тексты из NLO, якобы состоят из призывов к асоциальному образу жизни, как следствие после выхода в свет был предпринят ряд ограничительных мер, в том числе блокировка личной страницы рэпера в соцсети «ВКонтакте», ограничение в доступе к официальному паблику артиста и даже запрет на демонстрацию клипа, который был снят на главную песню сольника. После скандала Stanlee сумел отстоять свое право на самовыражение в представленных произведениях в таком виде, как это было задумано изначально.





Спустя время страсти вокруг альбома NLO немного поутихли и теперь видеоклип на песню можно найти в Сети в свободном доступе. Ролик представлен на видеохостинге YouTube, а также в соцсети «ВКонтакте» и в новых музыкальных сервисах, рассчитанных на подростковую аудиторию - LIKE, Kwai и Tik-Tok. Впрочем, не обошлось без недовольных, в основном это представители более взрослого поколения. Конечно, «конфликт отцов и детей» никто не отменял, однако в последние годы нападки на музыку, популярную среди молодежи, возникают все чаще. Гормонально не устойчивые подростки обожают оригинальные произведения, а люди старшего возраста считают, что они направлены на высмеивание и отвержение общечеловеческих, семейных и патриотических ценностей.





Но так называемые «опустившиеся личности» выглядят в клипах вполне успешными, пышущими здоровьем и красотой. Взрослые, да и компетентные органы, опасаются, что подобное подражание приведет к формированию у ребенка неправильной картины мира. Некоторые основания для этого есть, поскольку для юного поколения многие рэп-исполнители, блогеры, модели и другие знаменитости являются большим авторитетом, нежели скучные родители, но исправить ситуацию запретами вряд ли получится. Действие поговорки о том, что «запретный плод известно сладок» еще никто не отменял, поэтому помочь здесь сможет только умение слышать друг друга и договариваться.