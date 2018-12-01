За 10 месяцев текущего года Курскэнерго присоединило к электросетям 1653 объекта

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению (ТП) потребителей к электрическим сетям за 10 месяцев 2018 года.

В указанный период в филиал поступило 2350 заявок на ТП. Заключено 1944 договора, 1653 договора исполнено. Общая мощность присоединенных к сетям энергопринимающих устройств составила 37,38 МВт.

В число наиболее крупных заявителей по услуге ТП вошли работающие в регионе агропромышленные предприятия: высокотехнологичный мясоперерабатывающий комплекс производственной мощностью 185 тысяч тонн в год, расположенный в селе Линец Железногорского района Курской области.

В рамках договора технологического присоединения предприятия, специалисты филиала построили 14-километровую отпайку воздушной линии 35кВ «Троицкая-Воропаево» до подстанции заявителя, а также установили автоматический коммутационный аппарат (реклоузер). Общая присоединяемая мощность объекта составит 4,9 МВт.

В соответствии с договором филиал Курскэнерго увеличил на 800 кВт мощность присоединенного в 2017 году комплекса по выращиванию шампиньонов «Грибная радуга». Также энергетики выполнили регулировку средств релейной защиты и автоматики на подстанции «Пригородная» и в прилегающей сети.

До конца текущего года специалисты филиала обеспечат техприсоединение двух крупных социальных объектов в регионе: физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Рыльске и детского сада на 140 мест в поселке Солнцево Солнцевского района. Для этого энергетики строят кабельные и воздушные линии 10кВ с защищенным проводом, трансформаторные подстанции киоскового типа.

Подать заявку на техприсоединение к сетям Курскэнерго можно, позвонив на бесплатную прямую линию энергетиков - 8-800-50-50-115. Также заявки принимаются в Центрах обслуживания потребителей филиала и пунктах по работе с потребителями, которые есть в каждом районе электрических сетей (РЭС) Курскэнерго.

На сайте МРСК Центра http://www.mrsk-1.ru/clients/fitting/ можно подать онлайн-заявку на ТП и другие виды услуг филиала, что позволяет значительно упростить процедуру и сократить количество очных визитов в клиентские офисы.