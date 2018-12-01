Продавцу за неоднократную продажу пива подросткам грозит уголовное дело

Сотрудники Сеймского отдела полиции выявили факты неоднократной реализации алкоголя несовершеннолетним. Продавец пива весной уже привлекалась к административной ответственности за аналогичный проступок. Женщина заверила правоохранителей, что больше не нарушит закон. Но из-за желания увеличить выручку вновь продала пиво ребёнку. Полицейские стали свидетелями конфликта между подростком и взрослым мужчиной. Гражданин возмущался, что лицу, не достигшему 18 лет, продали алкоголь. В магазин вызвали следственно-оперативную группу, опросили свидетелей и участников событий. Работник торговли, неоднократно продавший спиртное несовершеннолетним, должен быть привлечён уже не к административной, а уголовной ответственности. Продавцу грозит штрафа до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до 1 года.