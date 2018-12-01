поиск по сайту
 

    Продавцу за неоднократную продажу пива подросткам грозит уголовное дело

    Сегодня, 11:52
    Продавцу за неоднократную продажу пива подросткам грозит уголовное дело
    Сотрудники Сеймского отдела полиции выявили факты неоднократной реализации алкоголя несовершеннолетним. Продавец пива весной уже привлекалась к административной ответственности за аналогичный проступок. Женщина заверила правоохранителей, что больше не нарушит закон. Но из-за желания увеличить выручку вновь продала пиво ребёнку. Полицейские стали свидетелями конфликта между подростком и взрослым мужчиной. Гражданин возмущался, что лицу, не достигшему 18 лет, продали алкоголь. В магазин вызвали следственно-оперативную группу, опросили свидетелей и участников событий. Работник торговли, неоднократно продавший спиртное несовершеннолетним, должен быть привлечён уже не к административной, а уголовной ответственности. Продавцу грозит штрафа до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до 1 года.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама