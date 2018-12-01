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    21-летнего уклониста оштрафовали на 30 тысяч

    Сегодня, 12:03
    21-летнего уклониста оштрафовали на 30 тысяч
    Суд вынес приговор 21-летнему жителю Курска. Его признали виновным в уклонении от призыва на военную службу. Как рассказали в прокуратуре, молодого человека признали годным к службе без ограничений, однако он не явился в военкомат, объяснив это нежеланием служить. В отношении него возбудили уголовное дело. Узнав об этом, курянин сразу захотел пойти в армию и добровольно явился в военкомат для медицинского освидетельствования. Однако это ему не помогло. Молодой человек все равно оказался на скамье подсудимых. Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела и приговорил его к штрафу в 30 тысяч рублей. Он уже оплачен, молодого человека в ближайшее время призовут в ряды Вооруженных Сил РФ.

     

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