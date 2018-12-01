400 000 человек по всей России приняли участие в программе «Бизнес класс»

4 декабря 2018 года, Воронеж — Среди 400 тысяч участников программы развития предпринимательских навыков от Сбербанка и Google «Бизнес класс» — действующие предприниматели и те, кто только планирует открыть бизнес. Из них на территории Черноземья – уже более 23 тысяч человек. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции заместителя Председателя Правления ПАО Сбербанк Анатолия Попова и директора по бизнес-операциям в развивающихся рынках EMEA, Google Россия Юлии Соловьевой. В ней в режиме видеоконференции смогли принять участие и журналисты из Черноземья.

- Одной из своих задач Сбербанк видит повышение уровня предпринимательской грамотности в стране, - рассказал заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Анатолий Попов. - Ни для кого не секрет, что зачастую малые предприятия закрываются, проработав совсем короткое время, потому что его основателю или владельцу не хватило элементарных знаний, квалификации, какого-то предпринимательского опыта. Наш совместный проект с Google помогает эти пробелы «в образовании» заполнить, причем программа «Бизнес класс» рассчитана как на начинающих бизнесменов, так и на более опытных коллег.

- Все-таки работа Сбербанка с малым бизнесом – это улица с двусторонним движением, - полагает Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. – У нас в мае стартовала программа поддержки и развития предпринимателей «Бизнес класс». Знаете, сколько на нее зарегистрировалось в Центральном Черноземье? Более 23 тысяч участников. И это ответ на вопрос: нужны ли банк и малый бизнес друг другу.

93 % обученных в «Бизнес классе» довольны результатами обучения. 52 % предпринимателей улучшили свои бизнес-показатели (рост прибыли, выручки, количества клиентов), каждый десятый из тех, кто только начинает свой путь в бизнесе, уже открыл собственное дело. Обороты компаний тех предпринимателей, которые прошли обучение в «Бизнес классе», на 20% выше . 7 % «новичков» устроились на новую работу или получили повышение благодаря обучению в программе.

- Я хорошо ориентируюсь в творческой сфере, с удовольствием занимаюсь контентными вопросами по наполнению сайта, но чувствовала нехватку знаний по таким направлениям, как построение бизнес-модели, планирование, поиск средств и т. д, - поделилась мнением участница программы «Бизнес класс» Ольга Гнездилова, основательница информационного портала umbra.media об искусстве. – Именно поэтому я особенно ждала возможность активно погрузиться в тему финансов и получить практические навыки по работе с цифрами. Со мной поделились большим объемом информации, без которого не обойтись ни одному предпринимателю.

75 % выпускников отметили, что «Бизнес класс» помог почувствовать себя увереннее в своих предпринимательских навыках. В топ-5 направлений бизнеса, которые планируют развивать или запускать участники, входят электронная коммерция, торговля, инжиниринг, промышленное производство, индустрия красоты и спорта.

- Программы Google по поддержке малого и среднего бизнеса существуют в странах по всему миру, в том числе и в России, - рассказала директор по бизнес-операциям в развивающихся рынках региона EMEA, Google Россия Юлия Соловьева. - Суммарно в них принимают участие более 6 млн человек. Благодаря программам, 10 % из них смогли найти работу или создать свой проект, а примерно каждое седьмое предприятие отметило рост бизнес-показателей. В России с помощью «Бизнес класса» мы помогаем действующим и начинающим предпринимателям развивать бизнес «от А до Я»: от оценки бизнес-идеи и открытия компании до разработки финансовой модели, конкурентной стратегии и создания эффективной команды. Это основное отличие "Бизнес класса” от других программ серии Grow with Google.

На пресс-конференции с журналистами поделились интересной статистикой, рассказывающей об участниках «Бизнес класса»:

• 68 % участников — начинающие предприниматели;

• соотношение женщин и мужчин практически одинаково (52 % и 48 % соответственно);

• география проекта — вся Россия;

• участники программы представляют абсолютно разные сферы бизнеса: от ритейла и небольших производств до эко-фестивалей и футбольных клубов.

По завершении программы опытные предприниматели смогут проанализировать бизнес-модель, определить ее слабые и сильные стороны, оценить финансовые показатели, разработать стратегию конкурентной борьбы. Начинающие — найти и «проверить на жизнеспособность» свою бизнес-идею, выстроить рабочие процессы, разработать бизнес-план, подобрать команду. Каждый выпускник программы, успешно прошедший итоговое тестирование, получает электронный сертификат. Регистрация на сайте проекта «Бизнес класс» открыта для всех желающих.

«Бизнес класс» — это бесплатная федеральная программа от Сбербанка и Google для представителей микро- и малого предпринимательства, которые с ее помощью могут вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля. Проект стартовал в апреле 2016 года (в Черноземье - с мая 2018 года) и доступен для всех пользователей России. Более 400 тыс. человек уже принимают в нем участие.

Участники могут выбрать между двумя направлениями обучения: «Хочу развить свой бизнес» и «Хочу начать свое дело». Программа включает восемь модулей по основным направлениям ведения бизнеса: маркетингу и продажам, моделированию, исследованию рынка, финансам, продвижению и стратегии развития, юридическим аспектам, управлению персоналом. Для участия необходимо примерно 1-3 свободных часа в неделю. Сайт программы — www.business-class.pro.

Программа «Бизнес класс» уникальна высоким качеством учебных материалов, подготовленных ведущими бизнес-экспертами. Участие в программе бесплатно, главное — желание развиваться в бизнес-среде и иметь доступ в интернет.



