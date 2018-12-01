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    Около вокзала в Курске служебная собака задержала наркомана

    Сегодня, 12:40
    Около вокзала в Курске служебная собака задержала наркомана
    Наряд ППС во время патрулирования на пешеходном переходном мосту станции Курск задержал 22-летнего жителя Медвенского района. Проходя мимо него, служебный пес остановился и подал голос, не желая отходить от молодого человека, поэтому полицейские решили его проверить. При досмотре у него обнаружили порцию синтетического наркотика, которую он забрал из «закладки». Для этого молодой человек специально приехал на мост. Употребить наркотики он не успел. Возбуждено уголовное дело. 

     

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