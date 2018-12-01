Около вокзала в Курске служебная собака задержала наркомана

Наряд ППС во время патрулирования на пешеходном переходном мосту станции Курск задержал 22-летнего жителя Медвенского района. Проходя мимо него, служебный пес остановился и подал голос, не желая отходить от молодого человека, поэтому полицейские решили его проверить. При досмотре у него обнаружили порцию синтетического наркотика, которую он забрал из «закладки». Для этого молодой человек специально приехал на мост. Употребить наркотики он не успел. Возбуждено уголовное дело.