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    В курских кафе и магазинах забраковали более 400 партий мясной продукции

    Сегодня, 13:27
    В курских кафе и магазинах забраковали более 400 партий мясной продукции
    Сотрудники Роспотребнадзора проверили почти 300 предприятия торговли, более 80 заведений общепита. Их интересовали соблюдения санитарных требований при реализации мяса и мясной продукции. Эксперты выявили целый ряд нарушений. Например, мясную продукцию продавали с истекшим сроком годности, отсутствовала необходимая маркировка, не соблюдались правила товарного соседства, санитарно-технического содержания предприятий и температурный режима. В итоге забраковали 412 партий мясной продукции. В отношении ответственных лиц возбуждено 264 дела об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов составила 1 миллион 121 тысячу рублей.

     

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