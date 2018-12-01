В курских кафе и магазинах забраковали более 400 партий мясной продукции

Сотрудники Роспотребнадзора проверили почти 300 предприятия торговли, более 80 заведений общепита. Их интересовали соблюдения санитарных требований при реализации мяса и мясной продукции. Эксперты выявили целый ряд нарушений. Например, мясную продукцию продавали с истекшим сроком годности, отсутствовала необходимая маркировка, не соблюдались правила товарного соседства, санитарно-технического содержания предприятий и температурный режима. В итоге забраковали 412 партий мясной продукции. В отношении ответственных лиц возбуждено 264 дела об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов составила 1 миллион 121 тысячу рублей.