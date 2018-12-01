В Щигровском районе задержаны серийные автоворы

В Щигровском районе полицейские по «горячим» следам установили подозреваемых в серии краж запчастей с большегрузов. Ночью неизвестные похитили аккумуляторы с припаркованного КАМАЗа. Стражи порядка получили информацию о причастности к преступлению двоих местных жителей 26-ти и 35-ти лет, у них уже было несколько судимостей. На следующий день злоумышленники совершили еще два подобных хищения. Выехавшая на место следственно-оперативная группа собрала доказательства, а служебная собака, взявшая след, вывела на улицу, где в одном из домов мужчины отмечали очередную удавшуюся кражу.

В этот момент оперативники и задержали подозреваемых. Часть техники они уже продали. Стражи порядка будут добиваться ее возвращения. Остальное награбленное скоро вернут владельцам. Возбуждено уголовное дело по трем эпизодам краж. На время следствия подозреваемым запретили покидать территорию района.