Курское предприятие повторно оштрафовано за фальсификат сливочного масла

ООО «Молоко плюс» по решению Арбитражного суда Курской области выплатит штрафе в 110 тысяч рублей. В июне специалисты Россельхознадзора пришли с проверкой на это предприятие. Поводом стали выявленные признаки фальсификации в пробах сливочного масла, которое поставляется в учреждения бюджетной сферы. Сотрудники ведомства нашли на производстве целый ряд грубых нарушений Техрегламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции». В Россельхознадзоре подчеркнули, что это уже не первый штраф для ООО «Молоко плюс». В июле производитель был оштрафован на ту же сумму и за те же нарушения после отбора масла в торговой сети. В октябре история повторилась. Помимо этого, на продукцию поступают десятки жалоб из других регионов.

По информации Россельхознадзора, прекращено действие двух деклараций и составлен административный материал. В настоящее время в производстве Арбитражного суда Курской области находится на рассмотрении заявление Управления о привлечении ООО «Молоко плюс» к административной ответственности за нарушения требований безопасности к продукции животного происхождения.



