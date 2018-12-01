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    Приставы взыскали с железногорского предприятия долг в 6,5 миллионов

    Сегодня, 14:45
    Приставы взыскали с железногорского предприятия долг в 6,5 миллионов
    Приставам поступило исполнительное производство о взыскании с предприятия, обеспечивающего потребителей Железногорска питьевой водой, задолженность по налогам и сборам на 6 миллионов 400 тысяч рублей. Чтобы побудить компанию к погашению долга, были приняты сразу несколько мер. В частности, пристав наложил запрет на регистрационные действия 27 транспортных средств, принадлежащих должнику-организации. Кроме того, он вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства. После этого предприятие поспешило оплатить долг в полном размере. 

     

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