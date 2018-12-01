Курский проект стал победителем конкурса «Доброволец России»

Курский проект «Феникс» стал победителем в номинации «Помощь детям» конкурса «Доброволец России - 2018». Лучших выбирали путем народного голосования. Руководит реабилитационной программой "Феникс" Светлана Черникова. Этот проект призван помочь адаптироваться детям с тяжелыми заболеваниями или из неблагополучных семей. Для них проводят реабилитационную смену в лагере или санатории, программа построена с учетом возраста и психологических особенностей. На реабилитацию дети приезжают с родителями и сопровождающими, с которыми специалисты тоже ведут работу.



