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    Прокуратура добилась блокировки сайт с инструкцией по изготовлению «коктейля Молотова»

    Сегодня, 08:13
    Прокуратура добилась блокировки сайт с инструкцией по изготовлению «коктейля Молотова»
    Прокуратура Сеймского округа Курска выявила сайт, где размещалась информация, как в домашних условиях изготовить опасное взрывчатое вещество – «коктейль Молотова». Также в статье приводились сведения, как его использовать в местах массового скопления людей для максимального поражения. Ведомство направило иск в суд с требованием признать эту информацию запрещенной и закрыть сайт, где она была опубликована. Интернет-ресурс заблокировали.

     

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