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    В Курске побывал четырехкратный паралимпийский чемпион

    Сегодня, 17:47
    В Курске побывал четырехкратный паралимпийский чемпион
    Курск посетил четырехкратный чемпион по биатлону и лыжным гонкам Паралимпийских игр в Ванкувере, серебряный медалист Паралимпийских игр в Сочи Ирек Зарипов. В ЮЗГУ ему предстояло защитить свою магистерскую диссертацию по теме «Спортивное право как комплексная отрасль права». Также он поучаствовал в форуме «Спортивная среда для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в системе «школа-колледж-вуз». Ирек Зарипов в семнадцатилетнем возрасте попал в аварию, и ему ампутировали обе ноги. Но он не отчаялся, стал заниматься спортом и достиг потрясающих высот. Зарипов рассказал курянам, как ему удалось этого добиться. Паралимпиец признался, что в России мало мест, которые можно назвать комфортными для людей с ограниченными возможностями здоровья. Например, в Башкирии для их нужд не приспособлен общественный транспорт и медучреждения. В Курске Зарипов отметил большое количество пандусов, правда, признался, что не опробовал их. Если угол подъема выше даже на пару градусов, то он становится практически непригодным - пояснил четырехкратный паралимпийский чемпион.

     

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