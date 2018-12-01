Минобороны России и Промсвязьбанк совместно займутся повышением финансовой грамотности военнослужащих

Согласно подписанному 5 декабря соглашению, Минобороны и Промсвязьбанк совместно займутся решением вопросов, касающихся темы повышения финансовой грамотности военнослужащих. Под документами поставили подписи замминистра обороны России Андрей Картаполов и руководитель отдела розничного и цифрового бизнеса ПСБ Сергей Малышев.

Совместная программа, нацеленная на повышение уровня знаний в вопросах финансовой грамотности военнослужащих, была подготовлена на основании недавнего исследования. Для обучения личного состава, а также гражданских служащих планируется задействовать интерактивный подход. В Промсвязьбанке отметили, что взаимодействие с оборонным ведомством, решение перечня социальных задач и работа над улучшением экономической грамотности военных являются приоритетными задачами для банка, который имеет статус опорного для реализации ГОЗ. По словам Сергея Малышева, решение поставленных задач - важный этап в работе финансового учреждения. Поскольку ПСБ является основным партнером Минобороны, в банке стараются ориентироваться на потребности и предоставлять больше информации военнослужащим. В процессе обучения военные узнают о том, как правильно и с выгодой для себя можно использовать услуги, предоставляемые банковскими сервисами. Программа затронет самые разные финансовые темы и вопросы, ее подача будет осуществляться в интересной форме, коснется она многих актуальных моментов.

Стоит отметить, что Промсвязьбанк предлагает личному составу Минобороны полный пакет услуг, причем на специальных условиях. Действуют особые виды кредитования и зарплатные платформы. Имеется программа под названием «Военная ипотека», позволяющая получить новый кредит или рефинансировать старый. Помимо этого в ПСБ выплачиваются военные пенсии. Таким клиентам предлагается специальная карта с возможностью бесплатного обслуживания и зачисления на остаток 5% годовых.