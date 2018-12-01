Худрук ансамбля Игоря Моисеева Елена Щербакова поделилась итогами уходящего года
Сегодня, 07:09
В далеком и суровом 1937 году талантливый и амбициозный балетмейстер Игорь Моисеев основал ансамбль народного танца. За прошедшие 8 десятков лет были поставлены сотни хореографических композиций, десятки красочных музыкальных спектаклей, потрясены тысячи зрителей по всему миру. Ансамбль получил звание академического, но до сих пор остается юным.
О том, как это удается коллективу, рассказала «Вечерней Москве» его художественный руководитель Елена Щербакова. По ее словам, в этом году коллективу есть чем гордиться: 2 премьерных спектакля, 2 гастрольные поездки по России – на Урал и на Кубань, 4 гастрольных поездки за рубеж, одна из которых – для участия в международном танцевальном фестивале. Во всех этих начинаниях коллектив поддерживал Газпромбанк, без спонсорской помощи которого жизнь моисеевцев была бы куда труднее.
С особенным удовольствием Елена Александровна рассказала изданию о новом музыкальном спектакле Tango del Plata, который был представлен на исходе театрального сезона жителям Москвы и Санкт-Петербурга. Это полная сдержанной страсти история любви, рассказанная в ритмах танго аргентинским хореографом Лаурой Роатта. Также коллектив готовится отметить 75-летний юбилей Школы танца Игоря Моисеева, выпускниками которой, кстати, являются многие члены труппы. Ежегодный набор в Школу составляет по 25 девочек и мальчиков, которые за государственный счет обучаются в ней актерскому и танцевальному мастерству, музицированию, истории искусства и танца.
В планах моисеевцев – посетить КНР, где в следующем году готовится масштабное празднование 70-летия республики. Ну и, конечно, подготовить новые яркие премьеры.