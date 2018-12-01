Из-за аварии на теплотрассе без отопления остался Дом ребёнка

Сегодня утром в Курске произошла очередная авария на теплотрассе. В результате внешней коррозии металла произошло повреждение трубопровода на улице Пучковка. Специалисты Курского филиала ПАО «Квадра» начали срочный ремонт тепловой сети. Этот ветхий участок находится в 15 метрах от места, где ранее врезали новый фрагмент трубопровода, - пояснили в "Квадре". На время ремонта ограничена подача отопления и горячей воды в дома № 17б, 17в, 19, 19а, 19б, 19в, 33/1, 49, 51, а также в два социальных объекта: школу №14 и областной Дом ребёнка. Работы планируют завершить к 13 часам. Последствия ещё одной аварии, произошедшей накануне на проспекте Клыкова, похоже, до сих пор устраняют. Там повреждены два высоковольтных кабеля. Судя по сообщениям курян в соцсетях, света в домах по нечётной стороне проспекта всё ещё нет, хотя спасатели заверяют, что уже всё починили.