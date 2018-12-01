В Курске студенты промышляли автомобильными кражами

В Курске полицейские задержали студентов, которые устанавливали на свои машины краденые колёса и другие детали. От действий молодых людей пострадали три автовладельца в разных районах города. Подозреваемые выбирали транспорт без сигнализации, который стоял в плохо освещённых местах. Первую иномарку разукомплектовали в Сеймском округе. Следующие кражи совершали на проспекте Клыкова, недалеко от места жительства одного из подозреваемых. Злоумышленники установили на свои автомобили новые комплекты колёс, а один из них украсил свой внедорожник дорогой светотехникой, которую сняли с «Нивы». Полицейские отследили автомобиль подозреваемых, затем удалось их задержать. Всё похищенное изъяли и приобщили в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела. Скоро потерпевшие получат своё имущество назад. Студенты до суда останутся под подпиской о невыезде. За серию краж, совершённую группой лиц, им грозит до 5 лет лишения свободы.