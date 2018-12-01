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    В Курской области назвали самые популярные имена новорожденных

    Сегодня, 11:57
    В Курской области назвали самые популярные имена новорожденных
    В  комитете ЗАГС Курской области назвали самые популярные имена, которые давали родители своим новорожденным детям в 2018 году. У мальчиков это Артем, Александр и Кирилл, у девочек - Мария, София и Анастасия. За 10 месяцев в регионе родилось более 8,5 тысяч детей. Это меньше, чем в предыдущие годы. Специалисты объясняют спад тем, что сейчас в репродуктивный возраст вступило малочисленное поколение 90-х и начала нулевых годов.

     

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