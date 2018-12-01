Убойный цех в Горшеченском районе закрыли на 90 суток

На 90 суток приостановлена деятельность убойного пункта в Курской области. Сотрудники Россельхознадзора в ноябре побывали с плановой проверкой на сельхозпредприятии ООО «Рассвет» в Горшеченском районе и выявили целый ряд нарушений ветеринарного законодательства. Все касались убойного пункта. Список нарушений длинный. Например, животных не осматривали ветеринары, на производстве не были предусмотрены возможность контроля безопасности мяса и санитарной обработки. В отношении юридического лица составили административный материал, его уже рассмотрел суд и назначил наказание в виде приостановления деятельности места по убою сельхозживотных на 90 суток.