Сёстрам-студенткам вынесли приговор за распространение наркотиков

Суд вынес приговор двум 19-летним сестрам, их обвиняли в сбыте синтетических наркотиков путем тайников-закладок. Девушки приехали из района в Курск для обучения на первом курсе ВУЗа. Предложение о преступном заработке нашли в Интернете. До задержания студенткам удалось проработать две недели. Оплату за преступную деятельность они так и не получили. В их обязанности входила расфасовка оптовой партии наркотиков по разовым дозам и их дальнейшее распространение. Чтобы не привлекать внимания прохожих, девушки делали вид, что фотографируются, а на самом деле фиксировали место, куда прятали запрещенные вещества. Эти фото они отправляли интернет-продавцу, а позже потребителю, который забирал тайник. При обыске у сестер изъяли 15 граммов синтетических наркотиков. Все закладки изъяли, их уничтожат. Суд признал девушек виновными в сбыте наркотиков. Одна сестра проведет в колонии общего режима 5 лет 3 месяца, вторая - 6 лет 5 месяцев.