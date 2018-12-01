81-летняя курянка активно путешествует по миру

За последние несколько лет путешественников старше 65 лет стало больше на 20% - сообщает Ростуризм. Одна из туристок серебряного возраста живет в Курске. Ей 81 год. Пенсионерка 15 раз побывала за границей и собирается в новое странствие.

По материалам ГТРК "Курск"