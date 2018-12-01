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    81-летняя курянка активно путешествует по миру

    Сегодня, 14:56
    81-летняя курянка активно путешествует по миру
    За последние несколько лет путешественников старше 65 лет стало больше на 20% - сообщает Ростуризм. Одна из туристок серебряного возраста живет в Курске. Ей 81 год. Пенсионерка 15 раз побывала за границей и собирается в новое странствие.
     
    По материалам ГТРК "Курск"

     

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