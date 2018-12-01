Куряне перед кинопоказом могут повысить уровень финансовой грамотности. В этом году местное отделение Банка России провело несколько масштабных образовательных акций. В рамках проекта «Финкульт в кинотеатре» ролики по теме финансовой грамотности запустили в большинстве кинозалов региона, включая самые отдалённые районы. В фойе драмтеатра имени Пушкина организовали интерактивный стенд для посетителей проекта «Кино в театре». Сотрудники Банка России перед киносеансами дают курянам консультации, рассказывают о системе страхования вкладов, учат распознавать нелегальных участников финансового рынка и объясняют, чем опасно обращение в такие организации. Большой популярностью пользуются вопросы по защите от телефонных и кибермошенников. 9 декабря в рамках проекта «Кино в театре» зрители увидят мультипликационный фильм «Фиксики. Большой секрет». В этот день перед показом курское отделение Банка России организует для маленьких посетителей игру, из которой ребята узнают о жизненном цикле денег. Взрослым специалисты продемонстрируют признаки подлинности банкнот и расскажут, как нужно поступать, если подделка попала в кошелек.Начало предсеансовых мероприятий в 12-00, киносеанса – в 13-00.



