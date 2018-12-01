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    В Железногорске инвалиду не хватило бесплатных лекарств

    Сегодня, 08:04
    В Железногорске инвалиду не хватило бесплатных лекарств
    В прокуратуру обратился житель Железногорска по вопросу нарушения его прав на обеспечение лекарством. Как пояснили в надзорном ведомстве, мужчина является инвалидом 3 группы, по рецепту он должен был получить два флакона препарата. Однако в аптеке был только один флакон. Мужчине пришлось покупать второй флакон за свой счет, он потратил 9,5 тысяч рублей. Несвоевременное приобретение лекарства региональным комитетом здравоохранения и отсутствие его в аптеке нарушило права инвалида. Поэтому прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с комитета здравоохранения денег, затраченных  железногорцем на приобретение необходимого препарата.

     

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