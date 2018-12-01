Сотрудники Росгвардии изъяли у курян 46 единиц оружия

В лесном массиве недалеко от деревни Чаплыгино Курского района, где разрешена охота на пушного зверя, сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии провели профилактический рейд. Они проверили разрешительные документы на право ношения огнестрельного оружия, соблюдение правил транспортировки, ношения и применения оружия у охотников.

«В настоящее время на территории нашей области растет число сознательных владельцев огнестрельного оружия, которые соблюдают действующее законодательство в области обращения оружия и правил охоты», - сказал инспектор отдела ЛРР по г. Курску и Курскому району старший лейтенант полиции Алексей Перелыгин.

В рамках проверки росгвардейцы напомнили владельцам об обязанности соблюдения правил обеспечения сохранности оружия и последствиях за их нарушения. Особое внимание обратили на ответственность граждан за ношение и использование огнестрельного оружия в состоянии алкогольного опьянения.

В этом году Управлением Росгвардии по Курской области совместно с сотрудниками комитета лесного хозяйства Администрации Курской области и УМВД России по Курской области проводились оперативно-профилактические мероприятия с целью выявления и пресечения нарушений правил охоты, фактов незаконной охоты. В ходе мероприятий проверено 347 владельцев гражданского оружия, выявлено 67 нарушений правил охоты, оборота оружия, изъято у граждан 46 единиц оружия.



