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    Сотрудники Росгвардии изъяли у курян 46 единиц оружия

    Сегодня, 08:08
    Сотрудники Росгвардии изъяли у курян 46 единиц оружия
    В лесном массиве недалеко от деревни Чаплыгино Курского района, где разрешена охота на пушного зверя, сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии провели профилактический рейд. Они проверили разрешительные документы на право ношения огнестрельного оружия, соблюдение правил транспортировки, ношения и применения оружия у охотников. 
    «В настоящее время на территории нашей области растет число сознательных владельцев огнестрельного оружия, которые соблюдают действующее законодательство в области обращения оружия и правил охоты», - сказал инспектор отдела ЛРР по г. Курску и Курскому району старший лейтенант полиции  Алексей Перелыгин. 
    В рамках проверки росгвардейцы напомнили владельцам об обязанности соблюдения правил обеспечения сохранности оружия и последствиях за их нарушения. Особое внимание обратили на ответственность граждан за ношение и использование огнестрельного оружия в состоянии алкогольного опьянения. 
    В этом году Управлением Росгвардии по Курской области совместно с сотрудниками комитета лесного хозяйства Администрации Курской области и УМВД России по Курской области проводились оперативно-профилактические мероприятия с целью выявления и пресечения нарушений правил охоты, фактов незаконной охоты. В ходе мероприятий проверено 347 владельцев гражданского оружия, выявлено 67 нарушений правил охоты, оборота оружия, изъято у граждан 46 единиц оружия.

     

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