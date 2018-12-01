Активисты предлагают сделать парковку бесплатной для многодетных семей

Активисты Общероссийского народного фронта выявили наличие муниципальных платных парковок в 20 административных центрах, в том числе в Курске. Еще в девяти планируют их создать. При этом льготы для многодетных семей установлены лишь в четырех городах. Курские активисты считают, что данный пробел необходимо устранить. Этот вопрос планируют обсудить сегодня в рамках заседания на тематической площадке «Демография». Напомним, платные парковки заработали в Курске с лета 2016 года. Первые 20 минут стоянка бесплатная, затем плата составляет 30 рублей в час. Штраф за неоплату парковки - тысяча рублей.