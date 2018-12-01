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    Нерадивых родителей двоих детей из Железногорска лишат родительских прав

    Сегодня, 08:00
    Нерадивых родителей двоих детей из Железногорска лишат родительских прав
    В Железногорскую прокуратуру обратился опекун детей 12 и 17 лет, он сообщил, что родителей подростков не исполняют свои обязанности. Как рассказали в надзорном ведомстве, отец и мать воспитанием и содержанием детей не занимаются. Кроме того, женщина неоднократно привлекалась к административной  ответственности за неисполнение родительских обязанностей, она ведет аморальный образ жизни, не работает, с детьми не проживает. Прокурор направил в суд исковое  заявление о лишении отца и матери родительских прав и взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних. 

     

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