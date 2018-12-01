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    Необследованные дымоходы обернулись для управляющей компании штрафом

    Сегодня, 08:06
    Необследованные дымоходы обернулись для управляющей компании штрафом
    Сотрудники Курской Госжилинспекции выявили нарушения при внеплановой проверке жилого фонда, обслуживанием которого занимается ООО «УК Альпари». 
    У компании не было паспортов готовности домов к эксплуатации в зимних условиях и актов проверок дымоходов вентиляционных каналов специализированной организацией, а это нарушает условия безопасного пользования газовым оборудованием. Решением мирового суда руководитель управляющей компании признан виновным в административном правонарушении, его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

     

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