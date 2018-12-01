Необследованные дымоходы обернулись для управляющей компании штрафом

Сотрудники Курской Госжилинспекции выявили нарушения при внеплановой проверке жилого фонда, обслуживанием которого занимается ООО «УК Альпари».

У компании не было паспортов готовности домов к эксплуатации в зимних условиях и актов проверок дымоходов вентиляционных каналов специализированной организацией, а это нарушает условия безопасного пользования газовым оборудованием. Решением мирового суда руководитель управляющей компании признан виновным в административном правонарушении, его оштрафовали на 50 тысяч рублей.



