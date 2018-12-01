Сегодня откроется фотовыставка «От Курска до Кишинева»

Сегодня в 13.00 в выставочном зале КТЦ «Звёздный», что на Красной площади, состоится открытие международной фотовыставки «От Курска до Кишинева», она посвящена 75-летию Победы в Курской битве. Фотовыставка рассказывает о коренном переломе в ходе Великой Отечественной войны – битве на Курской дуге. Экспозиция состоит из информационных материалов, разработанных Центральным музеем Великой Отечественной войны на Поклонной горе, фотографий военно-исторического сайта «Военный альбом» и материалов из архивов молдавских общественных организаций. Выставка продлится до 10 декабря.



