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    Сегодня откроется фотовыставка «От Курска до Кишинева»

    Сегодня, 08:00
    Сегодня откроется фотовыставка «От Курска до Кишинева»
    Сегодня в 13.00 в выставочном зале КТЦ «Звёздный», что на Красной площади, состоится открытие международной фотовыставки «От Курска до Кишинева», она посвящена 75-летию Победы в Курской битве. Фотовыставка рассказывает о коренном переломе в ходе Великой Отечественной войны – битве на Курской дуге. Экспозиция состоит из информационных материалов, разработанных Центральным музеем Великой Отечественной войны на Поклонной горе, фотографий военно-исторического сайта «Военный альбом» и материалов из архивов молдавских общественных организаций. Выставка продлится до 10 декабря.

     

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