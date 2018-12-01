Курский двор почистили после слуха, что там живет Старовойт

В Курске двор почистили после слуха, что там живет Старовойт. На своей странице "ВКонтакте" врио губернатора Роман Старовойт поблагодарил жителей за многочисленные комментарии по поводу уборки снега. «Все ваши отклики превратились в поручение, которое я дал своему заместителю Алексею Борисовичу Смирнову. Его ведомство уже проанализировало все эти адреса. По ним будет проведена проверка и сделаны выводы, в том числе организационные», — пообещал глава региона. Отдельно он выделил проблему уборки дворов. Он подчеркнул, что с управляющими компаниями, которые не справляются с чисткой снега, будут разбираться. Также врио губернатора стало известно, что один из дворов начали убирать из-за слухов, что он там живет, убрали при этом хорошо. Роман Старовойт также напомнил, что с прошлой недели он стал жителем Курской области. "Буду требовать, чтобы каждый двор убирали так, будто я в нем живу, но важно понимать, что убрать снег мгновенно невозможно. Мы будем стремиться к тому, чтобы скорость и качество уборочных работ возрастало, и вы нам в этой работе очень помогаете", - написал врио губернатора.

Он также сообщил, что в прошедшие сутки для устранения последствий снегопада в Курске и области задействовали 235 единиц техники, вывезли 1500 кубометров снега.