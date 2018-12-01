Полицейские спасли 6-летнего ребёнка от побоев матери

Женщина, проживающая на улице 50 лет Октября Курска, злоупотребляла спиртным и даже лечилась в психиатрической больнице от последствий алкоголизма. Свидетелями конфликтов в семье становились соседи. Они позвонили в полицию, когда услышали за стеной крики и плач ребёнка. Инспекторы по делам несовершеннолетних, приехав на вызов, увидели, как мать бьёт сына пластмассовой трубкой. Стражи порядка были вынуждены защитить мальчика и забрали его из дома, поместив в больницу. Мать привлекли к административной ответственности за побои и оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Выяснилось, что в Томске с бабушкой живут ещё две дочери женщины, а её муж умер. Три года назад она познакомилась в интернете с ранее судимым курянином и решила переехать к нему с сыном. Всё это время мальчик не посещал детский сад, не состоял на учёте в поликлинике и видел, как мать и её сожитель ведут антиобщественный образ жизни. Полицейские связались с родственниками ребёнка, которые согласились его забрать. Сейчас мальчик живёт в Томске, его мать тоже вернулась в родной город. Инспекторы ПДН направили сведения северным коллегам с предложением взять семью на контроль и инициировать процесс лишения женщины родительских прав.