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    Куряне избавились от 2,5 тонн мелочи

    Сегодня, 12:03
    Куряне избавились от 2,5 тонн мелочи
    Куряне активно включились в акцию «Монетная неделя в ЦФО». За семь дней (с 26 ноября по 2 декабря) они принесли в банки монеты на сумму более 860 тысяч рублей. Вес «мелочи» - почти 2,5 тонны. В качестве приятного бонуса в обмен на металлические деньги куряне получали памятные банкноты и монеты номиналом 25 рублей, выпущенные к Чемпионату мира по футболу, и сувениры от кредитных организаций - сообщили в курском отделении Банка России. Добавим, на каждого россиянина приходится 447 монет, но магазины и организации испытывают в них недостаток. Мелочь оседает в карманах и копилках и может вернуться в обращение, если люди снова начнут активно ей пользоваться при расчетах. Акция «Монетная неделя» призвана вернуть монеты в оборот.

     

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