В столкновении "Газели" и ВАЗа пострадали две женщины

Накануне вечером в ДТП на проспекте Дружбы пострадали две женщины. По информации Госавтоинспекции, авария произошла 6 декабря в десятом часу возле дома №7 по проспекту Дружбы. Столкнулись "ГАЗель", двигавшаяся со стороны проспекта Энтузиастов в сторону улицы 50 лет Октября, с автомобилем ВАЗ-2114. Легковушка ехала со стороны улицы 50 лет Октября. В результате ДТП травмы получили 39-летняя автомобилистка, находившаяся за рулем 14-й, и ее 63-летняя пассажирка.

Фото vk.com/avtokadr_46

