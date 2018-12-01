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    В столкновении "Газели" и ВАЗа пострадали две женщины

    Сегодня, 12:13
    В столкновении
    Накануне вечером в ДТП на проспекте Дружбы пострадали две женщины. По информации Госавтоинспекции, авария произошла 6 декабря в десятом часу возле дома №7 по проспекту Дружбы. Столкнулись "ГАЗель", двигавшаяся со стороны проспекта Энтузиастов в сторону улицы 50 лет Октября, с автомобилем ВАЗ-2114. Легковушка ехала со стороны улицы 50 лет Октября. В результате ДТП травмы получили 39-летняя автомобилистка, находившаяся за рулем 14-й, и ее 63-летняя пассажирка.
     
     
    Фото vk.com/avtokadr_46

     

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