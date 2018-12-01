Участников дорожного движения предупредили об ухудшении погодных условий

В ближайшие дни в Курской области ожидается ухудшение погодных условий –сильный снег, местами метель, на дорогах снежные заносы. Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погоды, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения. Осторожность следует проявлять и пешеходам. Снегопад снижает видимость. Поэтому не стоит забывать про светоотражающие элементы, которые сделают пешеходов более заметными для водителей. Передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности. Автовладельцев призывают не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. В противном случае транспорт эвакуируют на штраф-стоянку.

Телефон дежурной части УМВД России по Курской области 102; телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области (4712) 36-70-01, 36-70-02.



