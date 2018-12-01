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    Курское предприятие отправляло свиные кишки в канализацию

    Сегодня, 13:01
    Курское предприятие отправляло свиные кишки в канализацию
    Сотрудники Россельхознадзора побывали с внеплановой проверкой на курском предприятии ООО "Гигант", которое занимается изготовлением протеиновых добавок для животных. Здесь выявили нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Предприятие выбрасывало кишечное свиное сырье в канализацию вместо того, чтобы отправлять на утильзавод. Также на производстве не было условий для сбора, кратковременного хранения и транспортировки биологических отходов на утилизационный завод. Создавалась реальная угроза распространения опасных заболеваний общих для человека и животных, а также нанесения вреда окружающей среде. В конце ноября суд приостановил деятельность предприятия на 30 суток.

     

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