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    81-летняя курянка ради путешествий экономит на еде

    Сегодня, 14:06
    81-летняя курянка ради путешествий экономит на еде
    За последние несколько лет путешественников старше 65 лет стало больше на 20% - сообщает Ростуризм. Одна из туристок серебряного возраста живет в Курске. Наталье Куценко 81 год. Пенсионерка 16 раз побывала за границей  - в Италии, дважды в Таиланде и… 13 раз в Египте. Видела змей и крокодилов, купалась в океане, пробовала манго и другую экзотику. Снова окунуться в лето планирует в январе. Чтобы найти тур подешевле, уходит не один день. Признается, что экономит на всём, живет скромно, ест, в основном, овсянку. Откладывает деньги на путешествия с пенсии. Альтернатива заграничным поездкам - Крым. 40 лет Наталья Куценко отдыхает в Новом Cвете. На берегу моря в этом году бабушка-турист прожила 4 месяца одна в палатке. Правда,  у нее нет даже снимков из путешествий, потому что нет фотоаппарата. 
     
    По материалам ГТРК "Курск"

     

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