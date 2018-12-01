81-летняя курянка ради путешествий экономит на еде

За последние несколько лет путешественников старше 65 лет стало больше на 20% - сообщает Ростуризм. Одна из туристок серебряного возраста живет в Курске. Наталье Куценко 81 год. Пенсионерка 16 раз побывала за границей - в Италии, дважды в Таиланде и… 13 раз в Египте. Видела змей и крокодилов, купалась в океане, пробовала манго и другую экзотику. Снова окунуться в лето планирует в январе. Чтобы найти тур подешевле, уходит не один день. Признается, что экономит на всём, живет скромно, ест, в основном, овсянку. Откладывает деньги на путешествия с пенсии. Альтернатива заграничным поездкам - Крым. 40 лет Наталья Куценко отдыхает в Новом Cвете. На берегу моря в этом году бабушка-турист прожила 4 месяца одна в палатке. Правда, у нее нет даже снимков из путешествий, потому что нет фотоаппарата.

По материалам ГТРК "Курск"