О регистрации транспортных средств с внесенными в их конструкцию изменениями

Госавтоинспекция прокомментировала появившуюся в СМИ информацию об упрощении ситуации, связанной с так называемыми «конструкторами» - транспортными средствами, собранными из запасных частей, ввезенных из-за границы.

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 26 января 2018 г. № 13 внесены изменения в таможенные тарифы и с 24 марта 2018 г. исключены требования по ранее установленной минимальной ставке ввозной пошлины на кузова транспортных средств (в размере 2907 евро) и оставлена только 15% ставка от их стоимости.

Указанное решение может способствовать увеличению количества ввозимых кузовов из-за границы для целей последующей сборки полнокомплектных автомобилей на территории Российской Федерации.

Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. №938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации» установлен запрет на регистрационные действия с транспортными средствами, если при изменении в регистрационных данных, связанными с заменой номерных агрегатов, представлены номерные агрегаты, ранее не использованные в комплекте транспортных средств, и за которые ранее не осуществлено взимание утилизационного сбора.

Кроме того, в соответствии с Правилами регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России, утвержденными приказом МВД России от 24 ноября 2008 г. № 1001, не проводятся регистрационные действия с транспортными средствами при невозможности их идентификации вследствие замены рамы, кузова или составляющей части конструкции, повлекшей утрату идентификационного номера, нанесенного изготовителем транспортного средства.



