В Курской области появились первые жертвы морозов

Уже 8 жителей Курской области обратились к медикам по поводу переохлаждений и обморожений. В семи случаях пострадавшие были пьяны. По данным издания "ДДД", зафиксированы три смертельных случая. В ноябре смерть на улице от переохлаждения зафиксирована в Поныровском районе, а 1 декабря во Льговском. Еще одна трагедия произошла в Железнодорожном округе Курска, прохожие обнаружили труп замерзшей женщины. В Касторенском районе удалось спасти мужчину, который уснул на морозе в 50 метрах от дома. Его своевременно нашли и госпитализировали.