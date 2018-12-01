Куряне могут обратиться в Банк России по новому номеру

Изменился номер телефона для обращений граждан в Банк России. Номер 8-800-300-3000 предназначен для бесплатных звонков в колл-центр регулятора с городских и мобильных телефонов. При обращении происходит переадресация звонков, гарантирующая, что гражданин в любом случае получит ответ от специалиста Единого коммуникационного центра Банка России. Для звонков с городских и мобильных телефонов, а также для звонков из роуминга действует номер 8-499-300-3000.

«Номер для обращений заменен на более простой и удобный для запоминания. Это облегчит для граждан процесс обращения в Банк России с жалобой на действия финансовой организации. Обратившись по этим номерам, можно получить и разъяснения относительно финансовых продуктов и услуг» - рассказал управляющий курским отделением Банка России Евгений Овсянников.

Подразделения Единого коммуникационного центра Банка России работают в Саратове и Владимире. Сотрудники колл-центра отвечают на вопросы граждан со всей территории страны. В 2019 году Единый коммуникационный центр перейдет на круглосуточную работу. Так Банк России повышает эффективность поддержки граждан, попавших в сложную ситуацию на финансовом рынке или нуждающихся в оперативном консультировании, по вопросам деятельности всего спектра поднадзорных финансовых организаций.

По информации Отделения Курск ГУ Банка России по Центральному федеральному округу



