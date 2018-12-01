Педофила из курской школы-интерната отправили в тюрьму на 9 лет

Суд поставил точку в громком деле педофила, который работал в курской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями. 47-летний мужчина в течение двух лет совращал трёх несовершеннолетних воспитанниц. Известно о семи подобных эпизодах. Суд признал его виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права в течение 5 лет заниматься педагогической и воспитательной деятельностью в учреждениях любой формы образования. Гособвинитель посчитал приговор слишком мягким и подал апелляцию. Суд апелляционной инстанции согласился с мнением прокурора. В итоге осужденному, который признан страдающим педофилией, предстоит провести в колонии 9 лет, также он лишен права в течение 10 лет заниматься педагогической и воспитательной деятельностью, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Также его принудили к наблюдению и лечению у врача-психиатра в амбулаторных условиях.