На проспекте Плевицкой построят новые здания детской областной больницы и 7-й поликлиники

На проспекте Плевицкой планируют возвести новые здания подстанции «Скорой помощи», лечебный корпус стационара детской областной больницы и детской поликлиники №7. Соответствующий документ подписал врио губернатора Курской области Роман Старовойт. В нем говорится о разработке проекта планировки и межевания для установления границ земельного участка на территории проспекта Плевицкой, предназначенного для строительства объектов здравоохранения.