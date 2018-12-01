поиск по сайту
 

    На проспекте Плевицкой построят новые здания детской областной больницы и 7-й поликлиники

    Сегодня, 08:08
    На проспекте Плевицкой построят новые здания детской областной больницы и 7-й поликлиники
    На проспекте Плевицкой планируют возвести новые здания подстанции «Скорой помощи», лечебный корпус стационара детской областной больницы и детской поликлиники №7. Соответствующий документ подписал врио губернатора Курской области Роман Старовойт. В нем говорится о разработке проекта планировки и межевания для установления границ земельного участка на территории проспекта Плевицкой, предназначенного для строительства объектов здравоохранения.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама