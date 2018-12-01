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    Курянин собрал уникальную коллекцию автомоделей

    Сегодня, 08:25
    Курянин собрал уникальную коллекцию автомоделей
    Курянин Игорь Понарин собрал уникальную коллекцию автомоделей: сотни легковых машин, грузовиков, автобусов и даже трактора. На сборку и окраску одной модели уходит около двух-трех недель. Результат восьмилетней работы - три стены, заставленные машинами. Почти все - отечественные. Лишь пара исключений: гэдээровский «Трабант» и чехословацкий «Икарус». Коллекция курянина - как доказательство того, что советская промышленность успела создать на базе любой модели десятки вариантов для самых неожиданных целей. Например, кабриолет ВАЗ-2108 «Наташа». По словам Игоря Понарина, таких машин выпустили порядка 25 тысяч штук. В Советском Союзе они не остались и все были отправлены в Италию.
     
     
    По материалам ГТРК "Курск"

     

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