Олимпийская чемпионка по фехтованию Инна Дериглазова провела зарядку со школьниками

Для учеников школы №42 Курска активисты ОНФ организовали спортивный праздник. В рамках акции «Зарядка с чемпионом» физкультразминку для детей провела звезда нескольких олимпийских игр, российская фехтовальщица на рапирах Инна Дериглазова. Школьники и потренировались, и пообщались со знаменитой землячкой.

Чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, серебряный призер Олимпиады в Лондоне, трехкратная чемпионка Европы Инна Дериглазова показала утренний комплекс упражнений, который помогает подростку подготовиться к наступающему дню и справляться с ежедневными задачами.

«Я впервые принимаю участие в мероприятии в таком формате, – сказала олимпийская чемпионка Дериглазова. – Для меня очень важно, чтобы на моем примере дети также старались, также развивались – занимались различными видами спорта, были физически развиты и вели здоровый образ жизни. И сейчас я получила положительные эмоции и просто счастлива».

После зарядки с чемпионкой школьники смогли пообщаться со знаменитой землячкой. Ребят интересовало, как воспитать в себе силу воли, как организовать тренировки, чтобы быстро приобрести хорошую спортивную форму и как ее поддерживать. Школьники спрашивали о самых запомнившихся соревнованиях и значимой для Инны Дериглазовой победе. Спортсменка искренне делилась с ребятами своими эмоциями и пожелала им быть целеустремленными, успешно преодолевать трудности, стремясь к жизненным победам. Затем Дериглазова раздала школьникам автографы.