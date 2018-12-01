В Конышевском районе в доме насмерть замерзла супружеская пара

В Конышевском районе насмерть замерзла супружеская пара. Как пишет «Друг для друга» со ссылкой на следственные органы, в одном из частных домов нашли трупы 66-летнего мужа и 57-летней жены. В доме было печное отопление, но супруги, злоупотребляющие спиртным, часто не топили печь, чтобы спастись от холода, спали одетыми под одеялом. Тела пенсионеров обнаружили родственники. Супруги лежали на кровати под общим одеялом. Как установила экспертиза, пенсионеры умерли от переохлаждения.