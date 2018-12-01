«Динамо» разгромило «Енисей», набрав 119 очков

В воскресенье курское «Динамо» одержало самую крупную победу в регулярном чемпионате женской Премьер-лиги. В выездном матче с разгромным счётом 119:53 повержен красноярский «Енисей». Встреча по обоюдной договоренности клубов прошла в подмосковном городе Видное. Лучшими в составе курянок стали Соня Петрович, набравшая 25 очков, Тина Чарльз принесла команде 19 баллов, Брианна Стюарт – 17, Наталья Анойкина – 14, Анастасия Логунова – 12, немного не хватило до трипл-дабла Татьяне Видмер – 12 очков, 10 подборов и 7 передач. В следующем матче регулярки 16 декабря «Динамо» примет своего заклятого соперника – екатеринбургский УГМК, а до этого наши девушки проведут матч на родине свого тренера Лукаса Мондело. 12 декабря бело-голубым предстоит встреча с испанской "Авенидой" в рамках Евролиги. Порадовала болельщиков и ещё одна курская команда – «Инвента» одержала третью победу в регулярном чемпионате, одолев на домашнем паркете «Динамо» из Новосибирска со счётом 75:54. Следующую игру регулярки «Инвента» проведёт также в Курке. 16 декабря к нам в гости пожалует подмосковная "Спарта", а тремя днями ранее команда Элен Шакировой отправится в Беларусь на матч Кубка Европы с баскетболистками "Цмоки-Минск".