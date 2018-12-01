Состав «Авангарда» оценили в 7 миллионов евро

Состав курского «Авангарда» оценили в 7 миллионов евро. Рейтинг эффективности клубов ФНЛ опубликовал футбольный портал Goleada.ru. Оценка выставлялась по следующей формуле: трансферную стоимость игроков (по данным Transfermarkt.de) поделили на количество набранных очков. «Авангард» занял 6 место. Общая рыночная стоимость команды превысила 7 миллионов евро. А цена набранного очка – 167 тысяч евро. Лидер в селекционном направлении – футбольный клуб «Мордовия». Каждый балл ему «обходится» в 144 тысячи евро.



