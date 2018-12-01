К 2020 году организуют сбор ртутьсодержащих отходов и батареек

Курская область перейдет на раздельный сбор мусора. Соответствующее постановление, правда, без конкретных сроков подписал врио губернатора Роман Старовойт. Обещают создать все условия для раздельного накопления ТКО. Пока контейнеры для сбора пластика и бумаги появились только в некоторых дворах Курска. Инициатива нашла широкую поддержку у горожан. Трудности возникли разве что с уборкой новых баков. Также в региональной администрации сообщают, что к 2020 году в регионе организуют сбор ртутьсодержащих отходов и батареек.