поиск по сайту
 

    К 2020 году организуют сбор ртутьсодержащих отходов и батареек

    Сегодня, 13:48
    К 2020 году организуют сбор ртутьсодержащих отходов и батареек
    Курская область перейдет на раздельный сбор мусора. Соответствующее постановление, правда, без конкретных сроков подписал врио губернатора Роман Старовойт. Обещают создать все условия для раздельного накопления ТКО. Пока контейнеры для сбора пластика и бумаги появились только в некоторых дворах Курска. Инициатива нашла широкую поддержку у горожан. Трудности возникли разве что с уборкой новых баков. Также в региональной администрации сообщают, что к 2020 году в регионе организуют сбор ртутьсодержащих отходов и батареек.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама