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    За ночные прогулки детей штрафуют родителей

    Сегодня, 15:39
    За ночные прогулки детей штрафуют родителей
    В Сеймском округе Курска поздним вечером ловили загулявшихся подростков. В рейде участвовали не только полицейские, комиссия по делам несовершеннолетних, но и «родительский» патруль. Это неравнодушные родители, которые решили проверить, чем занимаются подростки в вечернее время. Они посетили места возможного скопления несовершеннолетних, подъезды и парки. Большинство направлялось домой, родителям рекомендовали тщательней следить за своими детьми. За время рейда выявлено 10 административных правонарушений, половина из них это  «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». В УМВД отметили: в этом году только в Сеймском округе 68 родителей привлечены к административной ответственности за то, что допустили нахождение своих детей в общественных местах в неположенное время, в целом по городу составлено более 150 подобных протоколов. Напомним, нахождение детей в общественных местах после 22 часов и до 6 утра без присутствия родителей или опекунов запрещено.

     

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