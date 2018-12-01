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    Курян просят помочь накормить бездомных

    Сегодня, 08:09
    Курян просят помочь накормить бездомных
    Почти 4 года активистка Светлана Козина готовит еду для бездомных. Благотворительные обеды она проводит раз в неделю. Зимой - чаще. Каждый раз на них приходят более 80 человек. Среди подопечных Светланы те, кто попал в сложную жизненную ситуацию: многодетные семьи, одинокие матери, инвалиды. Для них собирают продуктовые наборы, поддерживают лекарствами. Присоединиться к группе помощи бездомным приглашают неравнодушных курян. Помимо лекарств и еды также собирают одежду. Как помочь активистам, можно узнать в соцсети «ВКонтакте»  «Группа Помощи бездомным и нуждающимся Курска», хештег #наша_хата_не_с_краю. 

     

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